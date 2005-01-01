В Україні успішно випробували модернізований ЗРК «Печора»

СуспільствоОлег Костюк, 15 січня2810

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Українська компанія «Радіонікс» і державне конструкторське бюро «Луч» успішно провели пуски ракет з модернізованого ЗРК С-125 М «Печора». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба бюро.

Як йдеться у повідомленні, під час випробування з модернізованого зенітно-ракетного комплексу було запущену ракету 5В27Д-М2 з активною радіолокаційною головкою самонаведення.

«На початковій ділянці ракета рухається по аеробалістичній траєкторії, такий політ ракети істотно збільшує дальній кордон зони ураження ЗРК С-125М», – сказано в повідомленні.

Зазначимо, що дальня межа зони ураження з новими ракетами становить 40 км, максимальна висота зони ураження - 25 км.

Нагадаємо, раніше з’явилося відео випробувань ракет українського виробництва «Вільха».

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