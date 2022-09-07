З 7 вересня по 15 жовтня в Україні відбудеться міжнародний музичний фестиваль «Великі Творці – Роман Палестер», », який продовжує відкриваємо творчість видатних уродженців України.

Фестиваль організований Львівською національною філармонією ім. Мирослава Скорика та Асоціацією Першокласних Ініціатив. Артдиректором фестивалю є Володимир Сивохіп, директором – Ян Копровіч. Він об’єднає 12 подій у Львові та Кропивницькому.

Міжнародний музичний фестиваль «Великі Творці» присвячений Роману Палестеру (1909-1989), уродженцю Снятина, що на Івано-Франківщині, якого всередині 40-х років минулого століття вважали одним із провідних польських композиторів. Невдовзі після війни саме Палестера називали наступником Кароля Шимановського.

Однак зараз його ім’я є не настільки відомим, як мало би бути. Причина була доволі проста: композитор вирішив емігрувати через репресії в країні, виключення його з членів Спілки польських композиторів, а потім і заборону на виконання його творів. Ім’я Палестера зникло з публікацій, видавничих каталогів та навіть титрів до фільмів, а копії творів, надрукованих після ІІ світової війни у Польському музичному видавництві, були знищені.

Тож головною метою фестивалю є відкриття цієї видатної постаті та повернення творів композитора у культурний контекст. Адже без Романа Палестера неможливо повністю відтворити панораму польської музики ХХ століття.

Фестиваль об’єднає 12 подій у Львові та Кропивницькому, серед яких сім концертів, науковий семінар та майстер-класи для флейтистів та віолончелістів. Локації проведення обрані невипадково, адже у Кропивницькому провів молодість Кароль Шимановський, музика якого звучатиме в програмах концертів. Водночас саме у Львівській консерваторії у 20-х рр. навчався Роман Палестер, а у Львівській філармонії у виконанні симфонічного оркестру у 30-х рр. звучали його твори.

У Львівській філармонії відбудеться 5 концертів фестивалю, у яких творчість композитора буде представлена поруч із музикою українських та польських композиторів різних генерацій, серед яких також опуси його українських сучасників – Бориса Лятошинського, Сергія Борткевича, Анатолія Кос-Анатольського та Станіслава Людкевича. У концертних програмах слухачі також почують твори Фридерика Шопена, Кароля Шимановського та сучасних українських композиторів – Мирослава Скорика та Євгена Станковича. Твори Романа Палестера звучатимуть в Україні вперше.

Своєрідним вступом до фестивалю буде науковий симпозіум «Роман Палестер. Життя і творчість», а окрім Львівської національної філармонії, фестивальні концерти відбуватимуться у концертному залі Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка та у Кропивницькій обласній філармонії.

Серед виконавців – українські та польські артисти, лауреати міжнародних фестивалів та конкурсів флейтистка Марія Перадзинська, піаністи – Войцех Кубіца, Анджей Верціньский та Славомір Вільк, віолончеліст – Томаш Штраль, скрипаль – Назар Пилатюк, диригенти – Володимир Сивохіп, Ігор Пилатюк та Сергій Хоровець, струнний квартет «Фенікс», академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії та Львівський камерний оркестр «Академія» (керівник і концертмейстер – Артур Микитка, диригент оркестру – Ігор Пилатюк).

Окрім важливого культурного значення, не менш важливим є символізм фестивалю. Адже польсько-українська програма та творчий склад солістів і колективів, демонструє неабияку солідарність обох народів, що є надзвичайно важливим в часи війни Росії проти України.

Повний розклад подій фестивалю можна знайти на сайті філармонії.

Фото: Едуард Іванюшенко, Данило Бедрій