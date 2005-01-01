В Україні за минулий рік оформили майже чотири мільйони біометричних паспортів

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 13:54800

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Державна міграційна служба упродовж 2017 року оформила майже чотири мільйони біометричних закордонних паспортів, повідомив речник установи Сергій Гунько.

«У 2017 році оформлено 3 989 989 біометричних паспортів для виїзду за кордон», – зазначив він у вівторок, 9 січня, повідомила «Німецька хвиля».

Крім того, за словами Гунька, минулого року Державна міграційна служба оформила понад 1,1 мільйона ID-карток, які посвідчують особу. Це документи, які покликані замінити звичайні паперові внутрішні паспорти.

Нагадаємо, біометричні паспорти для виїзду за кордон в Україні почали виготовляти на вимогу Євросоюзу, а саме для отримання безвізового режиму з країнами ЄС. Безвізовий режим почав діяти з 11 червня і за півроку його дії ним скористалися 355 тисяч українців.

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