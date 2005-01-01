В Україні за минулий рік оформили майже чотири мільйони біометричних паспортів

Державна міграційна служба упродовж 2017 року оформила майже чотири мільйони біометричних закордонних паспортів, повідомив речник установи Сергій Гунько.

«У 2017 році оформлено 3 989 989 біометричних паспортів для виїзду за кордон», – зазначив він у вівторок, 9 січня, повідомила «Німецька хвиля».

Крім того, за словами Гунька, минулого року Державна міграційна служба оформила понад 1,1 мільйона ID-карток, які посвідчують особу. Це документи, які покликані замінити звичайні паперові внутрішні паспорти.

Нагадаємо, біометричні паспорти для виїзду за кордон в Україні почали виготовляти на вимогу Євросоюзу, а саме для отримання безвізового режиму з країнами ЄС. Безвізовий режим почав діяти з 11 червня і за півроку його дії ним скористалися 355 тисяч українців.