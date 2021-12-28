Національна служба здоров'я України (НСЗУ), яка розподіляє гроші між медичними закладами за лікування пацієнтів, з наступного року висуває додаткову умову за кількістю пологів. Якщо у медичному закладі народжується менш як 150 дітей на рік, то НСЗУ не підписуватиме з ними угоди, що призведе до їхнього закриття через неотримання фінансування.

Натомість тим, хто залишиться, Національна служба здоров'я з 2022 році обіцяє збільшити тариф за пологи з 10 тис. грн до 15 тис. грн, повідомляє ТСН.

Саме смертність новонароджених і породілей спонукала Національну службу здоров'я ввести норму у 150 пологів. На думку чиновників, якщо кількість пологів мала, то лікарі втрачають необхідну практику. До слова, за минулий рік в Україні померло 1469 новонароджених. Смертність немовлят в Україні вища ніж в країнах Євросоюзу.

На думку керівниці асоціації неонатологів Тетяни Знаменської, 150 пологів на рік мало, аби тримати кваліфікацію лікарів на найвищому рівні.

«Це за собою тягне дуже багато помилок професійного характеру. В регіонах треба залишати [медустанови] де 300 пологів і більше на рік», – зазначила вона.

ТСН зазначає, що 300 пологів на рік – це мінімальний показник, за якого можуть працювати пологові будинки в ЄС. Однак в НСЗУ до такого кардинального кроку не готові. Планку у 150 пологів не подолають майже 70 медичних установ.

«З цих 70 – 30 мають менше 50 пологів на рік. Ми не говоримо про пологові будинки. Ми говоримо про пологові відділення у лікарнях», – пояснила очільниця НСЗУ Наталія Гусак.

Зазначимо, що у медзакладів, які відмовиться фінансувати НСЗУ, є можливість отримувати гроші з бюджету територіальної громади. Однак наразі невідомо, скільки громад готові виділити гроші на фінансування таких закладів.