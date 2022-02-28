Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження безвізового режиму для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України. Таке введення є тимчасовим і не стосується громадян країни-агресора.

Безвізовим режим вводять з 1 березня.

«Запровадити з 1 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави, визнаної державою-агресором», — зазначено в указі, підписаному президентом 28 березня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав іноземних військових приїжджати в Україну, щоб разом з українцями боротись з російською армією. Також міністерство охорони здоров’я видало наказ про залучення медичних працівників-іноземців для допомоги постраждалим в умовах воєнного стану.

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