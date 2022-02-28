В Україні запровадили безвізовий режим для іноземців
Таке рішення тимчасове на час воєнного стану
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження безвізового режиму для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України. Таке введення є тимчасовим і не стосується громадян країни-агресора.
Безвізовим режим вводять з 1 березня.
«Запровадити з 1 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави, визнаної державою-агресором», — зазначено в указі, підписаному президентом 28 березня.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав іноземних військових приїжджати в Україну, щоб разом з українцями боротись з російською армією. Також міністерство охорони здоров’я видало наказ про залучення медичних працівників-іноземців для допомоги постраждалим в умовах воєнного стану.
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