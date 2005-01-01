В Україні запровадили біометричний контроль для іноземних громадян

Згідно з рішенням РНБО, з 1 січня 2018 року в Україні вводится біометричний контроль при перетині кордону іноземними громадянами

Cистема фіксації біометричних даних громадян, що її презентували 21 грудня, розпочала роботу з 1 січня 2018 року в обладнаних 157️ пунктах. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова МВС України.

Зазначимо, що на кордоні з Росією Україна в тестовому режимі запустила біоконтроль ще 27 грудня. А з 1 січня 2018 року громадяни 71 країни, у тому числі Росії, зобов'язані будуть здавати відбитки 5 пальців для ідентифікації при в'їзді в Україну та завчасно надсилати повідомлення про мету перебування.

«Ми перекриємо всі стаціонарні пункти пропуску, а потім – і малі пункти пропуску місцевого значення. Ці бази даних дозволять нам увійти в десятку країн з найкращою верифікацією перетину кордону. Вже зараз Україна входить в десятку країн за кількістю запитів і відповідей з базами Інтерполу. Це дає нам високу гарантію, що до нас не потрапляють кримінальні елементи», - написав Аваков.

Між тим, в ДПСУ відзначають, що на пунктах пропуску в районі проведення АТО біометрична перевірка російських громадян відбуватися не буде, вони не зможуть перетнути КПВВ, якщо заїхали з непідконтрольною території. Також в ДПСУ зазначили, що біоконтроль на адміністративній кордоні з окупованих Росією Кримом не буде стосуватися громадян України, які проживають на півострові.

Нагадаємо, згідно з рішенням РНБО, з 1 січня 2018 року в Україні вводится біометричний контроль при перетині кордону іноземними громадянами, включаючи громадян Російської федерації. До цього часу повинна почати діяти «національна система біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон та в контрольних пунктах в'їзду - виїзду».