На лінію підтримки чоловіки можуть звертатися цілодобово

В Україні запрацювала цілодобова, анонімна телефонна лінія для психологічної підтримки чоловіків. Кожен чоловік може безкоштовно зателефонувати за номером 2345 та отримати консультацію психолога чи просто розповісти про свої проблеми.

«Поганий психологічний стан негативно впливає на всі аспекти життя. Тривожність, депресія та інші емоційні негаразди у чоловіків можуть стати причиною проблем у стосунках із сімʼєю, друзями та колегами, низької самооцінки та нездатності долати звичайні повсякденними виклики. Проблема стає ще гострішою в умовах повномасштабної війни. Підтримка та допомога потрібна і тим чоловікам, які беруть участь у бойових діях, і тим, які не перебувають на фронті. У них різні проблеми, але кожен має право бути почутим», – повідомляють координатори проекту «Лінія підтримки для чоловіків».

На лінію психологічної підтримки вже телефонують чоловіки з різних регіонів України. Як зауважують координатори проекту, спершу майже кожен чоловік не знає, що казати і не розуміє, чому він звернувся на лінію, але в кінці розмови більшість відчувають полегшення та дякують психологам.

Лінія психологічної підтримки для чоловіків працює цілодобово та безкоштовно. Кожен чоловік може зателефонувати за номером 2345 та отримати консультацію психолога чи розповісти про те, що його хвилює. Операторами лінії працюють досвідчені спеціалісти, які нікого не засуджують і не критикують. Усі звернення є анонімними, розмови не записуються і не передаються третім особам.

Лінія психологічної підтримки для чоловіків реалізується UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні, за підтримки уряду Великої Британії у співпраці з ГО «Інноваційні соціальні рішення».