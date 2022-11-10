Кошти підуть на купівлю дрона для військових, які воюють на Херсонщині

Небайдужих просять долучитися до збору коштів на закупівлю дронів для українських військових-добровольців, які об’єдналися в групу «Богомол». Така ініціатива має на меті наблизити перемогу на херсонському напрямку.

«Більше десяти військових ЗСУ на херсонському напрямку організували групу «Богомол». Хлопці не були раніше знайомі, познайомилися під час виконання бойових завдань. Від початку повномасштабного вторгнення кожен з них у своєму підрозділі бачив, скільки шкоди завдають ворожі дрони, й вже у квітні вирішили – вони можуть давати відсіч не гірше», – йдеться в повідомленні групи.

Добровольці пройшли онлайн-навчання завдяки благодійному фонду «Разом для України» на платформі «Прометеус», отримали сертифікати та погодження від керівництва. Дуже швидко «богомоли» почали використовувати дрони проти ворога. Спершу це була робота розвідки з повітря, тепер вони активно завдають шкоди противнику. На їх рахунку знищені росіяни та техніка.

Перші дрони військові купували за власні зарплати та кошти друзів, однак цього недостатньо. Представники громадського середовища, спільнота дизайнерів, фотографів, журналістів, юристів та аналітиків об'єдналися, щоб допомогти нищити ворога ще активніше та спорядити «богомолів» новими «крилами».

Метою є зібрати 1 млн грн на цілий набір – якісний дрон, що буде придатний для виконання складних військових завдань, потужні акумулятори та рації для безперебійного зв’язку військових. Деталі збору можна дізнатися на сайті.

Допомогти зібрати кошти можна, взявши участь в онлайн аукціоні. Також можна перерахувати гроші на рахунок львівської громадської організації ОПОРА (ЛОО ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА»:

IBAN: UA 77 325365 0000000260090011088 в АТ КРЕДОБАНК, ЄДРПОУ: 35048018), спеціально призначений для цієї збірки, або поповнити банку, що її відкрили для цього збору.

Ініціативу підтримують Громадянська мережа ОПОРА, Майстерня «Шуфля», кав'ярні «Світ кави» та «Контрабанда», «Інститут галицької кухні, IT та маркетингові компанії.