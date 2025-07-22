Нині яблука в Україні майже втричі дорожчі, ніж було торік

Високі ціни на яблука в сезоні 2024/2025 є наслідком поганого врожаю як в Україні, так й в світі, та браку потужностей для зберігання всередині країни. Восени дешевих українських яблук найімовірніше не буде. Про це повідомив голова Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник в інтерв’ю «Центру економічної стратегії».

За словами аграрія, на вартість яблук у поточному сезоні вплинув глобальний доміно-ефект. Причиною високих цін став неврожай апельсинів у Бразилії, що спровокувало підвищення цін. Через це почався дефіцит апельсинового концентрату, який виробники соків почали масово заміщувати яблучним.

«На другому місці у світі за обсягом концентрату – яблуко, тому почали ним заміщати і використовувати більше й активніше. І яблуко на концентрат почало дорожчати. Не одне й те саме яблуко використовується на концентрат і те, яке ви згадували в супермаркеті. Це різні категорії яблук, однак одна тисне на іншу. Яблуко на концентрат минулого року доходило до 17 гривень — такого не було ніколи», – розповів Тарас Баштанник.

Інші причини – поганий врожай яблук по всій Європі та хронічна проблема зі сучасними плодоовочевими сховищами в Україну, через яку навесні довелося дорого імпортувати.

«Вирощувати вже якось навчилися, а от доробити, гарно продати і зберегти – ні. У нас великий дефіцит потужностей. Він загострився з втратою Півдня, бо там трохи було і холодильників, і всього. Овочесховищ особливо, але і для яблук теж. Тому у нас так виходить, що восени і взимку якесь є своє яблуко, а з весни й до літа його стає дедалі менше, бо нема де зберігати якісно. Тому імпортуємо з Польщі, Італії, ще звідкись», – наголосив президент Української плодоовочевої асоціації.

На переконання Тараса Баштанника, вартість яблук із настанням осені має зменшитися.

«Чи вона просяде до рівня позаминулого року, наприклад? Ні. Я думаю, що взагалі глобально ера дешевих продуктів проходить», – наголосив він.

Як повідомили аналітики проекту EastFruit, цього тижня в Україні стартував сезон яблук нового врожаю. Закупівельні ціни на цей фрукт нині коливаються в межах 60-70 грн/кг, що в середньому у 2,9 раза дорожче, ніж було торік в цей час.

Масово вийти на ринок українські виробники планують уже з наступного тижня. Що стосується цін, то, за словами самих садівників, вони знижуватимуться завдяки збільшенню пропозиції місцевого яблука на ринку.