В Україні вартість лохини нині в середньому в 2,6 раза вища, ніж на початку сезону 2024 року. Таку цінову різницю виробники пояснили скороченням валового збору лохини в країні внаслідок несприятливих погодних умов у період дозрівання цієї ягоди. Про це повідомила аналітична платформа EastFruit.

Як зазначили аналітики, наприкінці минулого тижня українські садівники розпочали збирання врожаю лохини з відкритого ґрунту. Старт цьогорічного сезону затримався приблизно на 10 днів (порівняно з минулим роком) через аномальні погодні умови наприкінці весни.

Поки що пропозиція лохини місцевого виробництва на ринку дуже обмежена . У той же час попит на цю ягоду оцінюється на доволі високому рівні. Гуртові партії лохини з відкритого ґрунту наразі надходять від фермерів по 300-450 грн/кг. Великі обсяги лохини з українських господарств потраплятимуть у продаж вже з наступного тижня.

За даними аналітиків, наприкінці червня 2025 року на основних оптових ринках України спостерігалося поступове зниження цін на лохину через стрімке зростання обсягів пропозиції. Зокрема, на ринку «Шувар» у Львові 27 червня ціни коливалися в межах 380–450 грн/кг.

«Подальше нарощування пропозиції лохини сприятиме зниженню цін протягом першого тижня липня. Водночас попит на лохину залишається стабільно високим, що підтримує ринкові ціни на відносно високому рівні», – йдеться в повідомленні EastFruit.

Середня стартова ціна у гривніна лохину 2024 року за дрібнооптові партії була на 18% вищою, ніж у 2023 році, але вдвічі нижчою за ціни 2025 року.