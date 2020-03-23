В українській Вікіпедії створено мільйонну статтю

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 16:441250

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В українській Вікіпедії створено мільйонну статтю
фото Вікіпедії
Першу статтю в українській Вікіпедії було створено 30 січня 2004 року

У ніч на 23 березня загальна кількість статей в українській версії світової інтернет-енциклопедії Вікіпедія сягнула одного мільйона. Про це повідомили в прес-службі енциклопедії.

Як повідомляється, ювілейною стала стаття «Одетта (співачка)» про американську громадську активістку та співачку у жанрі фолк і блюз. Автором статті став Олег Кущ, освітянин із Кременчука, який викладає зарубіжну літературу в ліцеї та у коледжі.

Першу статтю в українській Вікіпедії було створено 30 січня 2004 року, що вважається днем народження україномовного розділу вільної онлайн-енциклопедії. Щодня дописувачки та дописувачі створюють приблизно 240 статей на різні теми.

«Перші пів мільйона статей створювались впродовж десяти років, ця позначка була досягнута у 2014 році. Із кожним роком кількість активних дописувачів енциклопедії зростала, тож наступні 500 тис. статей були написані вже менш ніж за шість років, – йдеться у повідомленні.

Українська Вікіпедія є найбільшою в історії енциклопедією українською мовою. Наразі вона є 17-им найбільшим мовним розділом із понад трьохсот у загальній Вікіпедії. Щомісяця сторінки україномовного розділу отримують понад 50 млн переглядів.

Зараз в українській Вікіпедії триває «WikiGap 2020» — марафон зі створення статей, покликаний зменшити гендерний дисбаланс в енциклопедії та залучити дівчат та жінок до редагування. Наразі з-поміж усіх біографічних статей у Вікіпедії лише 1/6 з них присвячені біографіям жінок. Водночас, серед редакторів Вікіпедії жінки перебувають в абсолютній меншості.

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