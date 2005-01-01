У зоопарку на Тернопільщині левиця напала на підлітка. Відео дня

У приватному зоопарку в селі Торське, Тернопільської області левиця напала на підлітка, травмувавши йому руку. Інцидент трапився ще 29 травня, однак розголосу набув лише тепер. На знятому мамою 13-річного хлопця відео видно, що підліток дражнить тварину, розмахуючи рукою безпосередньо біля клітки. Тварина ж лапою намагається дістати до хлопця. Через мить левиця двома лапами все ж хапає ліву руку підлітка. Унаслідок інциденту хлопець потрапив до лікарні із важкими ранами руки. Працівники зоопарку стверджують, що ніколи до цього тварина не проявляла агресії, проте всі витрати на лікування хлопчика обіцяють відшкодувати.