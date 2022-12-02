В Україну надійшли перші ЗРК Hawk від Іспанії
Перше рішення про передачу Україні ЗРК Hawk Іспанія ухвалила ще в жовтні
Іспанія надала Україні першу партію систем протиповітряної оборони Hawk, повідомив у п’ятницю, 2 грудня, міністр оборони Олексій Резніков. Про передачу цих комплексів стало відомо після того, як Україну відвідала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.
«Іспанія надала перші наші ЗРК Hawk», – написав Резніков у Twitter, не уточнивши, скільки саме таких комплексів вже надійшли в Україну.
Зауважимо, що загалом Іспанія пообіцяла надати Україні шість таких ЗРК: рішення про передачу перших чотирьох іспанська влада ухвалила в жовтні. В листопаді іспанський уряд вирішив надати Україні ще два ЗРК Hawk.
Крім передачі ЗРК Hawk, міністри домовилися, що Іспанія продовжить надавати Україні гуманітарну й військову допомогу. Зокрема, в Іспанії тренуватимуть більше українських військових.
Також Резніков і Роблес вшанували загиблих за Україну і відвідали поранених бійців у госпіталі.
MIM-23 Hawk – американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності виробництва компанії Raytheon. Був прийнятий на озброєння у 1960 році і з того часу пройшов декілька програм модернізації.
Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше його доопрацювали для перехоплення ракет. Перші варіанти системи уражали повітряні цілі на відстані 25 км і на висоті 14 км. Після модернізації максимальна дальність перехоплення цілей зросла до 40 км при максимальній висоті 18 км.