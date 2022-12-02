Олексій Резніков і Маргарита Роблес зустрілися в Одесі, тоді ж Україна отримала перші ЗРК Hawk

Іспанія надала Україні першу партію систем протиповітряної оборони Hawk, повідомив у п’ятницю, 2 грудня, міністр оборони Олексій Резніков. Про передачу цих комплексів стало відомо після того, як Україну відвідала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

«Іспанія надала перші наші ЗРК Hawk», – написав Резніков у Twitter, не уточнивши, скільки саме таких комплексів вже надійшли в Україну.

Зауважимо, що загалом Іспанія пообіцяла надати Україні шість таких ЗРК: рішення про передачу перших чотирьох іспанська влада ухвалила в жовтні. В листопаді іспанський уряд вирішив надати Україні ще два ЗРК Hawk.

Крім передачі ЗРК Hawk, міністри домовилися, що Іспанія продовжить надавати Україні гуманітарну й військову допомогу. Зокрема, в Іспанії тренуватимуть більше українських військових.

Також Резніков і Роблес вшанували загиблих за Україну і відвідали поранених бійців у госпіталі.

Hosted #DefMin Margarita Robles in Odesa. We honored the memory of heroes who died in battles for and visited our soldiers in a hospital. stands with : humanitarian&security assistance will continue.

More of our soldiers will train in

Our 1st Hawks are provided by pic.twitter.com/Nm02iW9oFb — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 2, 2022

MIM-23 Hawk – американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності виробництва компанії Raytheon. Був прийнятий на озброєння у 1960 році і з того часу пройшов декілька програм модернізації.

Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше його доопрацювали для перехоплення ракет. Перші варіанти системи уражали повітряні цілі на відстані 25 км і на висоті 14 км. Після модернізації максимальна дальність перехоплення цілей зросла до 40 км при максимальній висоті 18 км.