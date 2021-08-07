Станом на 7 серпня в активі українських олімпійців була одна золота медаль, її здобув Жан Беленюк, який отримає за неї 125 тис. доларів

Українські спортсмени отримають грошові винагороди від держави за завойовані медалі на XXXII Олімпійських іграх у Токіо (Японія), повідомило Міністерство молоді та спорту в суботу, 7 серпня.

За виграні призові місця і медалі на Олімпіаді в Токіо українські спортсмени цьогоріч отримають від держави:

за золото – 125 тис. доларів;

за срібло – 80 тис. доларів;

за бронзу – 55 тис. доларів.

Станом на 7 серпня у скарбничці збірної України налічується 17 медалей: 1 золота, 5 срібних та 11 бронзових. Для порівняння, на Олімпійських іграх у Ріо-2016 було здобуто 11 медалей, з яких дві золотих, п’ять срібних і чотири бронзових.

Останній день змагань у Токіо-2020 – 8 серпня. Тому збірна України ще може завоювати додаткові медалі, зауважили у Міністерстві молоді та спорту.