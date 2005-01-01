В уряді пояснили, як трудовим мігрантам подати заявку на субсидію

Перебування людини за кордоном не є підставою для відмови їй у прийнятті заяви на отримання субсидії, повідомила прес-служба уряду, коментуючи інформацію про те, що працівники соцзахисту не приймають заяви на субсидію від тих, хто перебував за кордоном понад 60 днів.

В уряді, зокрема, назвали незаконними усні відмови працівників органів соцзахисту в прийомі таких заяв.

«Згідно із законом “Про звернення громадян”, орган соцзахисту зобов’язаний оформити заяву і декларацію і лише після їх розгляду офіційно (письмово) повідомити заявника – виходить чи не виходить йому субсидія», – повідомили в уряді у вівторок, 19 червня.

У повідомленні наголошується, що сам факт перебування за кордоном не є підставою відмовляти у субсидії якщо людина отримує в Україні пенсію чи інші офіційні доходи, такі як стипендія, допомога при народженні дитини; перебуває на лікуванні, навчанні чи у відрядженні, або декларує в Україні доходи і сплачує єдиний соціальний внесок.

«До останнього випадку відносяться заробітчани, які вправі задекларувати в Україні свої заробітки, сплатити ЄСВ і на основі цього отримати субсидію», – наголосили в Кабінеті міністрів.

Зазначимо, раніше в Міністерстві фінансів анонсували перевірку отримувачів субсидій з метою виявити тих, хто обманює державу. Зокрема, на одному з етапів перевірки проходитиме моніторинг безготівкових операцій отримувача, щоб виявити його тіньові доходи.

Крім того, з 2019 року субсидії українцям планують видавати «живими» грошима.