Уряд впровадить монетизацію субсидій з 2019 року

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Міністерство соціальної політики готує впровадження повної монетизації субсидій з 2019 року. Про це заявили у прес-службі відомства у четвер, 14 червня, з посиланням на слова міністра соцполітики Віталія Реви.

За словами міністра монетизація потрібна для надання точної суми коштів саме тим людям, яким вона дійсно необхідна.

«Зараз йде процес верифікації одержувачів субсидій, адже попередній раз люди декларували свої доходи у 2015 році. Якщо виявлено 50 тисяч осіб, серед яких є власники будинків з площею понад 200 квадратних метрів і квартир більше 120 квадратних метрів, які з нульовими доходами купували автомобілі за 700 тисяч гривень, то, напевно, перевірка потрібна», - зазначив Рева.

Нагадаємо, що під монетизацією субсидій мається на увазі така схема фінансування, за якої споживач отримує кошти "живими" грошима на банківську картку або готівкою. Зараз субсидія автоматично вираховується з повної вартості комунальних послуг.