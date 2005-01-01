Мінфін перевірятиме безготівкові операції отримувачів субсидій

Мінфін має намір виявляти тих, хто отримує субсидії, обманюючи державу

Міністерство фінансів України проводитиме перевірку усіх отримувачів субсидій з метою виявити недобросовісних субсидіантів, які обманюють державу, прикидаючись неплатоспроможними. Одним з етапів перевірки буде облік безготівкових банківських операцій з оплати коштовних покупок, повідомив заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

Він наголосив, що відколи в Україні діє система субсидій, системної перевірки не проводилося. Тому Міністерство фінансів проводитиме перевірку всіх отримувачів субсидій, яка складатиметься з кількох етапів.

«По-перше, [перевірка відбуватиметься] на етапі нарахувань в територіальних підрозділах Мінсоцполітики. По-друге, на етапі верифікації через дані реєстрів Державної фіскальної служби (облік доходів громадян), Державної міграційної служби (облік міграції фізосіб), Мін’юсту (облік майна), банки (облік безготівкових операцій з оплати коштовних покупок). Уся інформація буде збиратися та оброблятися у нас в Мінфіні. Вона дозволить в автоматичному режимі виявляти субсидіантів, майновий стан яких є сумнівним та потребує додаткової перевірки», – сказав Марченко в інтерв’ю агенції «Укрінформ».

Відповідаючи на запитання про те, як проконтролювати реальні доходи громадян в умовах тіньової економіки, Марченко пояснив, що рано чи пізно інформація про такі доходи десь з’явиться.

«На етапі призначення субсидій, мабуть, це [перевірити отримувача субсидії на недобросовісність] зробити досить складно. Навіть з усіма нововведеннями у формі заяв та декларацій. Але рано чи пізно такий громадянин зробить покупки, які поставлять під сумнів його реальний дохід. Наприклад, придбає продукцію Apple, здійснить купівлю нерухомості, автомобіля або оплатить туристичні послуги на суму понад 50 тис. грн тощо. Подібні дії громадянина так чи інакше фіксуються – чи то банківською системою, чи то митниками, прикордонниками, податківцями. Процес верифікації, який функціонує в Мінфіні, все це зафіксує», – наголосив заступник міністра фінансів.

Нагадаємо, наприкінці квітня цього року Кабінет міністрів кардинально змінив правила нарахування субсидій, за якими субсидію може втратити кожен 5-6-й отримувач.

Також нагадаємо, що Міністерство фінансів раніше розробило та виставило на публічне обговорення законопроект про перевірку людей, котрі отримують будь-які виплати від держави. Аналізувати отримувачів виплат будуть на основі даних з автоматичних реєстрів і баз даних.