McDonald’s з’явиться на території ЖК Central Park у Новому районі

Новий ресторан McDonald’s з’явиться на території житлового кварталу Central Park у Новому районі Ужгорода. Це другий заклад популярної мережі, який збудують в обласному центрі Закарпаття.

Про будівництво McDonald’s у вівторок, 10 листопада, повідомили в Українській раді торгових центрів. Заклад відкриють на території нового житлового кварталу на вул. Миколи Бобяка, 15.

«На будівельному майданчику щодня триває робота. Окрім McDonald’s, там планують відкрити торговельний центр, супермаркет "Сільпо", Sport Life, школу та клініку», – зазначили в UCSC.

Нагадаємо, перший McDonald’s в Ужгороді відкрили у квітні 2025 року біля 16-поверхівки на проспекті Свободи, 12. Ресторан розташований в окремій одноповерховій будівлі площею близько 400 м2 і може розмістити 64 відвідувачі всередині закладу та ще 102 на терасі.

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Цей заклад став першим рестораном мережі від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, який працює цілодобово.

За інформацією «ЛУН», ЖК Central Park у Новому районі Ужгорода на замовлення «Інвестгруп К» місцевого підприємця Олександра Букатка зводить підрядник із Запоріжжя ТОВ «Буд Хауз Констракшн». Наразі триває будівництво двох будинків з 16 секцій на 4–7 поверхів.