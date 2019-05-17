Депутата міськради Ужгорода змусили сплатити понад 1 млн грн екологічного податку

Депутат Ужгородської міської ради, директор місцевого комунального суспільства, сплатив до бюджету понад 1 млн гривень екологічного податку. Про це повідомив у Facebook прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Зазначається, що депутата підозрюють в умисному ухиленні від сплати понад 1 млн гривень екологічного податку (ч. 1 ст. 212 КК України).

«Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний безпосередньо підписував і організовував подання в органи фіскальної служби податкових декларацій, де проводився розрахунок екологічного податку із застосуванням коефіцієнта втричі меншого від реального. Так, очолюване підозрюваним підприємство в період 2014-2017 року ухилилося від сплати понад 1 млн грн податку», - повідомили в прокуратурі.

16 травня 2019 року підозрюваний сплатив всю суму донарахованого податку, а прокуратура області, відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України, скерувала в Ужгородський міськрайонний суд клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності.