В Ужгороді Mercedes в'їхав у торговий ряд на ринку, є постраждалі

СуспільствоОлег Костюк, 26 грудня3610

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В Ужгороді Mercedes в'їхав у торговий ряд на ринку, є постраждалі
фото патрульної поліції Ужгорода та Мукачева

У вівторок, 26 грудня, в Ужгороді водійка на автомобілі Mercedes в’їхала в одну з торгових точок на ринку. Пішоходів, які отримали незначні тілесні ушкодження, госпіталізовано, повідомили у прес-службі ГУНП в Закарпатській області.

«Сьогодні, 26 грудня, близько 12:00 год., на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Белінського сталася ДТП. Причиною пригоди стало те, що, не впоравшись із керуванням, водійка автомобіля Mercedes в’їхала в одну з торгових точок на ринку. Пішоходів, які отримали незначні тілесні ушкодження, госпіталізовано», – йдеться у повідомленні.

Фото патрульної поліції Ужгорода та Мукачева

Троє осіб 70 років, 61 рік та 50 років отримали травми легкої ступені важкості.

Автомобіль Mercedes знаходиться на польській реєстрації. Обставини справи з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, у понеділок, 25 грудня, у Радехівському районі на Львівщині 19-річний хлопець вкрав автомобіль у свого односельчанина, після чого вчинив ДТП та втік з місця події.

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