В Ужгороді Mercedes в'їхав у торговий ряд на ринку, є постраждалі

У вівторок, 26 грудня, в Ужгороді водійка на автомобілі Mercedes в’їхала в одну з торгових точок на ринку. Пішоходів, які отримали незначні тілесні ушкодження, госпіталізовано, повідомили у прес-службі ГУНП в Закарпатській області.
«Сьогодні, 26 грудня, близько 12:00 год., на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Белінського сталася ДТП. Причиною пригоди стало те, що, не впоравшись із керуванням, водійка автомобіля Mercedes в’їхала в одну з торгових точок на ринку. Пішоходів, які отримали незначні тілесні ушкодження, госпіталізовано», – йдеться у повідомленні.
Троє осіб 70 років, 61 рік та 50 років отримали травми легкої ступені важкості.
Автомобіль Mercedes знаходиться на польській реєстрації. Обставини справи з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, у понеділок, 25 грудня, у Радехівському районі на Львівщині 19-річний хлопець вкрав автомобіль у свого односельчанина, після чого вчинив ДТП та втік з місця події.
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