В Миколаєві під час втечі від патрульних загинув водій-порушник ПДР

СуспільствоВолодимир Пиріг, 25 грудня6660

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В Миколаєві під час втечі від патрульних загинув водій-порушник ПДР
фото поліції Миколаївської області

У Миколаєві 34-річний чоловік під час спроби втекти від патрульної поліції на своєму автомобілі врізався в паркан і загинув, повідомила обласна поліція.

Трагедія сталася вночі 25 грудня. Водій порушив правила дорожнього руху, проїхавши на червоний сигнал світлофора. Це помітили патрульні і подали порушнику сигнали, щоб той зупинив своє авто. Водій проігнорував вимогу патрульних і став набирати швидкість. Однак чоловік не впорався з керуванням. Його авто протаранило огорожу, врізалося в дерево і перекинулось.

Під час пригоди водій вилетів з авто і помер на місці. Пасажир авто госпіталізований. Дві пасажирки, які їхали на задньому сидінні авто, не постраждали. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

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