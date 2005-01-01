В Миколаєві під час втечі від патрульних загинув водій-порушник ПДР

У Миколаєві 34-річний чоловік під час спроби втекти від патрульної поліції на своєму автомобілі врізався в паркан і загинув, повідомила обласна поліція.

Трагедія сталася вночі 25 грудня. Водій порушив правила дорожнього руху, проїхавши на червоний сигнал світлофора. Це помітили патрульні і подали порушнику сигнали, щоб той зупинив своє авто. Водій проігнорував вимогу патрульних і став набирати швидкість. Однак чоловік не впорався з керуванням. Його авто протаранило огорожу, врізалося в дерево і перекинулось.

Під час пригоди водій вилетів з авто і помер на місці. Пасажир авто госпіталізований. Дві пасажирки, які їхали на задньому сидінні авто, не постраждали. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.