На вул. Городоцькій у Львові вантажівка збила пішохода, чоловік у реанімації

У неділю, 24 грудня, на вул. Городоцькій трапилось ДТП за участі вантажівки. Як повідомляє ГУ НП у Львівській області, тягач «МАЗ» збив пішохода, який зараз перебуває у реанімації.

Як попередньо з’ясували поліцейські, тягач «МАЗ» з напівпричепом під керуванням 53-річного жителя Пустомитівського району здійснив наїзд на чоловіка. Внаслідок ДТП пішохід отримав тяжку поєднану травму та госпіталізований у реанімаційне відділення лікарні швидкої медичної допомоги.

Наразі встановлюються обставини автопригоди та особа потерпілого. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.