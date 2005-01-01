На вул. Городоцькій у Львові вантажівка збила пішохода, чоловік у реанімації

СуспільствоСофія Лазуркевич, 25 грудня10750

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У неділю, 24 грудня, на вул. Городоцькій трапилось ДТП за участі вантажівки. Як повідомляє ГУ НП у Львівській області, тягач «МАЗ» збив пішохода, який зараз перебуває у реанімації.

Як попередньо з’ясували поліцейські, тягач «МАЗ» з напівпричепом під керуванням 53-річного жителя Пустомитівського району здійснив наїзд на чоловіка. Внаслідок ДТП пішохід отримав тяжку поєднану травму та госпіталізований у реанімаційне відділення лікарні швидкої медичної допомоги.

Наразі встановлюються обставини автопригоди та особа потерпілого. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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