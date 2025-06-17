Озера на околиці Ужгорода є популярними серед місцевих рибалок

Район Чорних озер на вул. Єнківській в Ужгороді стане місцем відпочинку та оздоровлення. Петицію містян про створення парку «Чорні озера» підтримали на сесії Ужгородської міської ради.

«Доручити Департаменту міської інфраструктури і управлінню містобудування та архітектури забезпечити вжиття організаційних заходів щодо створення зони рекреації по вул. Єнківській навколо “Чорних озер”. Управлінню містобудування та архітектури внести відповідні зміни до містобудівної документації», – йдеться у рішенні, опублікованому 16 червня.

Нагадаємо, у лютому 2025 року невідомі на екскаваторах засипали Чорні озера ґрунтом та будівельним сміттям. У поліції тоді відкрили кримінальну справу, а в Держекоінспекції підрахували 271 тис. грн збитків за псування землі.

Після інциденту ужгородка Анастасія Варченко створила петицію із закликом перетворити занедбану територію Чорних озер в районі Єнківської вулиці на сучасну парково-рекреаційну зону. Електронний документ за місяць набрав необхідну кількість голосів для розгляду депутатами Ужгородської міської ради.

Додамо, що Чорні озера розташовані на околиці Ужгорода, неподалік кордону зі Словаччиною. Озера утворилися внаслідок забору глини для виробництва цегли і є популярними серед місцевих рибалок.