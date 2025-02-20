Невідомі на екскаваторах засипали Чорні озера ґрунтом та будівельним сміттям

Держекоінспекція виявила низку порушень під час несанкціонованих робіт на території Чорних озер в Ужгороді. Збитки за псування землі склали 271 тис. грн.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції у Закарпатській області 20 лютого, територію озер на вул.Єньківській обстежили на підставі електронного звернення, яке надійшло в застосунок «Екозагроза». На місці виявили порушення земельного та водного кодексів, а також закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

«Внаслідок виявлених порушень нараховані збитки за псування землі та нормативів і правил їх використання на суму 271,521 тис. грн», – розповіли в Держекоінспекції, зазначивши, що направили матеріали перевірки правоохоронцям.

Нагадаємо, 8 лютого невідомі на екскаваторах засипали Чорні озера ґрунтом та будівельним сміттям. У міськраді зазначили, що не погоджували роботи на території водойми, а у поліції відкрили кримінальну справу.