У «Закарпаттяобленерго» відзначили, що закрита трансформаторна підстанція не є майданчиком для живопису

Працівники «Закарпаттяобленерго» зафарбували мурал відомого майстра стріт-арту Гамлета Зіньковського. Свою роботу харківський художник створив на одній з підстанцій обленерго в Ужгороді у травні 2018 року.

Про подію повідомила місцева журналістка Тетяна Літераті 22 лютого, сфотографувавши працівників обленерго під час робіт на замальованій підстанції.

«Не оцінило “Закарпаттяобленерго” творчості відомого харківського художника Гамлета. Замалювали, ще й сказали: “Не знаєм ніякого Гамлета. А от якщо жителі будуть тут сміття скидати, виключимо вам світло”. Шкода. Хороша була робота», – написала у Facebook Тетяна Літераті.

У «Закарпаттяобленерго» відзначили, що закрита трансформаторна підстанція не є майданчиком для живопису, а намальований мурал не дозволяв чітко побачити номер та технічні написи на об’єкті.

У 2018 році під час фестивалю «СлободаКульт» Гамлет Зіньковський створив в Ужгороді 5 муралів

«ЗТП це технічна електро споруда, а не майданчик для живопису. Є вимоги та норми, щодо утримання споруд та електроустановок. Так, гарно, але чи спитав художник дозволу від власника споруди? Чи можна було там знаходитись стороннім особам? Техніка безпеки, правила охорони електромереж, чули про таке? На ЗТП має бути чітко видно номер, та відповідні написи, а картина унеможливила візуально цю чіткість», – відреагували енергетики.

Додамо, що у 2018 році під час фестивалю «СлободаКульт» харківський художник Гамлет Зіньковський створив в Ужгороді 5 муралів. При цьому малював на об'єктах, які завідомо були тимчасовими, як от паркани будівель, в яких велась реконструкція. Наразі в обласному центрі Закарпаття залишилася тільки одна його робота – на фасаді прибудови до початкової школи № 5 на вулиці Швабській.