Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав військового Дмитра М. винним у недбалому ставленні до військової служби. За відмову виконати наказ командира солдата оштрафували на 17 тис. грн.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, на початку травня солдат Дмитро М. відмовився виконати наказ командира військової частини і щодо нього склали протокол про адмінправопорушення, звинувативши у недбалому ставленні до служби.

Обвинувачений у суді свою провину не визнав. Солдат заявив, що не виконав наказ, оскільки він був незаконним,враховуючи його стан здоров’я і постанову ВЛК, згідно з якою він визнаний обмежено придатним до військової служби. Згідно постановою ВЛК, Дмитру М. також протипоказана робота, пов’язана із значними фізичними навантаженнями.

Представник військової частини заявив, що усі військові мають пройти бойове злагодження і Дмитру М. пояснили, що він виконуватиме обов’язки без навантаження, зокрема виходитиме лише у добовий наряд.

Справу розглянув суддя Олег Придачук, який дослідив усі матеріали та визнав солдата винним у недбалому ставленні до військової служби, призначивши покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно військовий не отримав бойові виплати за час на фронті і стягнув їх у закарпатському суді. Сержант відсудив додаткову винагороду за чотири місяці служби.