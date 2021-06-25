Постраждала відвідувачка пабу, у дівчини пошкоджені ребра та рвані рани ноги

У центрі Ужгорода гілка зі знаменитого ясеня Масарика впала на терасу пабу. Постраждали відвідувачі закладу, в однієї людини – серйозні травми. Про інцидент повідомили очевидці у телеграм-групі «Безпечне місто», яка створена для швидкої комунікації з патрульною поліцією. За інформацією медиків, внаслідок події травми отримали троє жінок.

Випадок стався вночі четверга, 24 червня, близько 22.40. Величезна гілка з дерева впала на відвідувачів пабу, розташованого на початку набережної Незалежності. За словами очевидців, внаслідок падіння гілки одна з відвідувачок пабу отримала рвані рани на нозі та пошкодження ребер.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС Закарпаття, повідомлення про цей випадок рятувальникам не надходило.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Закарпаття, правоохоронці отримали повідомлення про постраждалих внаслідок падіння гілки дерева у центрі міста близько 01.40. «Така інформація надійшла від медиків, до лікарні виїхали правоохоронці. Ніхто з постраждалих не виявив бажання писати заяву чи скаргу», – зазначила речниця поліції Тетяна Щоголева. «Наразі вирішується, чи буде направлений лист комунальникам для відповідної реакції, чи якимсь іншим чином будуть визначатися відповідальні», – додала вона.

За інформацією прес-служби поліції, йдеться про двох постраждалих внаслідок падіння гілки дерева. Суспільне з посиланням на дані відділення екстреної медичної допомоги повідомляє про трьох потерпілих: в однієї дівчини забійні садини плечового поясу, в другої – забійно-рвані рани. Ще в однієї жінки рвана рана стегна і забійні садини грудної клітини.

Директор Ужгородської міської лікарні Іван Курах у коментарі ZAXID.NET зазначив, що наразі у медзакладі перебуває одна потерпіла внаслідок падіння гілки з дерева у центрі міста. «На стаціонарі у нас перебуває одна дівчина, яку доставила до лікарні швидка. У потерпілої – закрита травма, перелом ребра, рана лівого стегна. Дівчина перебуває на лікуванні, травми – середньої важкості», – сказав Іван Курах. За його словами, інші постраждалі внаслідок інциденту не потрапляли в стаціонар міської лікрані.

Зазначимо, ясен Масарика – пам'ятка природи місцевого значення, один із найстаріших ясенів України. Висота дерева – близько 30 метрів, обхват стовбура – близько 5. Ясен є популярною туристичною пам'яткою Ужгорода. Дерево назване не честь першого президента Чехослословаччини Томаша Масарика.