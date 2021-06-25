Чехією пройшов потужний торнадо

У Південноморавському регіоні Чехії пройшов торнадо, внаслідок негоди постраждали сотні людей, щонайменше п'ятеро – загинули. Понад 120 тис. домогосподарств лишилися без електроенергії. Про це повідомляє чеський телеканал ČT24.

Торнадо стався пізно ввечері, 24 червня. Метеорологи назвали його одним з найсильніших, які спостерігалися в Чехії і припустили, що він мав категорію F-4 – тобто другу за силою за шкалою Фудзіти. При такій негоді швидкість вітру сягає щонайменше 332 км на годину.

З будинків зривало дахи, вітер перевертав автомобілі і виривав з корінням дерева. На будівлі падав град діаметром до 10 сантиметрів. В одному з міст потужний вітер перекинув автобус. Через негоду рятувальники оголосили надзвичайну ситуацію.

Найбільших руйнувань зазнали міста Бржецлав і Годонін. Місцеві ЗМІ пишуть, що по суті торнадо зрівняв із землею частину міста Годонін й частини прилеглих сіл – Лужиці, Грушки, Моравська Нова Весь і Мікулчіце. На швидкісній магістралі Прага - Братислава неподалік від постраждалих населених пунктів через повалені дерева та опори ліній електропередач утворився транспортний затор понад 50 км в обох напрямках.

За попередніми оцінками, загалом постраждало щонайменше 300 осіб. Кількість загиблих досягла 5 людей, але рятувальники продовжують розбирати завали, тому ця цифра може зрости. Речниця служби швидкої допомоги Гедвіка Кропачкова заявила, що поки точного числа загиблих назвати не може, але, за її словами, «кількість жертв, ймовірно, не сягатиме десятків».

Також повідомляється, що чеська влада перекрила зону стихійного лиха, внаслідок якого знеструмленими стали понад 120 тис. будинків. Майже по всій країні людей закликають залишатися дома, оскільки негода із сильним вітром і градом може тривати й надалі. На допомогу чеським рятувальникам для усунення наслідків катастрофи прийшли військові, а також рятувальники з Австрії та Словаччини.