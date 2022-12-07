В Ужгороді відкрили «Карпатський лісовий офіс», який керуватиме лісгоспами трьох західних областей – Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської. Директором лісового офісу в Ужгороді став Володимир Бедзян, колишній керівник Коростенського лісгоспу із Житомирщини.

Про створення «Карпатського лісового офісу» у середу, 7 грудня, повідомила прес-служба Закарпатської ОВА. Як уточнюють у військовій адміністрації, лісовий офіс створили у межах лісової реформи.

«Керівництво держави прийняло таке рішення на підставі показників роботи Закарпаття в умовах воєнного стану, економічного зростання, ефективності функціонування органів виконавчої влади в регіоні та сприятливого суспільно-політичного й економічного клімату», – зазначив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Директором «Карпатського лісового офісу» став Володимир Бедзян. Раніше він працював директором Коростенського лісгоспу в Житомирській області.

Постанову про реформування лісової галузі Кабмін ухвалив у вересні 2022 року. Реформа передбачає, що 158 лісгоспів об’єднаються в єдине державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Ліси України». Разом із тим одночасно відбудеться об’єднання регіональних управлінь лісового та мисливського господарства Держлісагентства — замість 24 буде всього дев’ять 9. Попередньо центр управління лісгоспами Закарпатської, Львівської областей та Прикарпаття планували відкрити в Івано-Франківську.