Рослини викрали у центральній частині міста

В Ужгороді за ніч викрали кількасот вічнозелених кущів та рослин для міських клумб. Про це повідомили у вівторок, 23 травня, у прес-службі Ужгородської міської ради.

За даними міськради, рослини висадили на клумбах у центральній частині Ужгорода 22 травня. Наступного дня кущі та квіти зникли.

«Зокрема, на проспекті Свободи викрали близько 200 вічнозелених кущів бересклету. А на площі Корятовича –саджанці газанії, сульфінії та інших зелених насаджень», – повідомили у міській раді Ужгорода.

У прес-службі міськради заявили, що Департамент міської інфраструктури вже звернувся до поліції за фактом викрадення рослин. Місцевих мешканців закликали з повагою ставитися до праці комунальників та не нищити озеленення міста.