У центрі Ужгорода за ніч вкрали понад 200 кущів з міських клумб
В міській раді Ужгорода заявили, що рослини посадили напередодні
В Ужгороді за ніч викрали кількасот вічнозелених кущів та рослин для міських клумб. Про це повідомили у вівторок, 23 травня, у прес-службі Ужгородської міської ради.
За даними міськради, рослини висадили на клумбах у центральній частині Ужгорода 22 травня. Наступного дня кущі та квіти зникли.
«Зокрема, на проспекті Свободи викрали близько 200 вічнозелених кущів бересклету. А на площі Корятовича –саджанці газанії, сульфінії та інших зелених насаджень», – повідомили у міській раді Ужгорода.
У прес-службі міськради заявили, що Департамент міської інфраструктури вже звернувся до поліції за фактом викрадення рослин. Місцевих мешканців закликали з повагою ставитися до праці комунальників та не нищити озеленення міста.