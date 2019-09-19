В Ужгороді затриманий вистрибнув з вікна 4 поверху міськвідділу поліції

ДБР розслідує можливе перевищення службових повноважень правоохоронцями

Державне бюро розслідувань розслідує можливе перевищення службових повноважень правоохоронцями міського відділення Ужгорода, де затриманий чоловік вистрибнув з четвертого поверху. Про це повідомили в ДБР у четвер, 19 вересня.

За попередньою інформацією, 13 вересня поліцейські забрали у відділок двох громадян. Один з них вистрибнув з вікна службового кабінету четвертого поверху будівлі, у результаті чого отримав тілесні ушкодження. Зараз перебуває на стаціонарному лікуванні.

У випадку доведення провини правоохоронцям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За інформацією медіапроекту «Ґрати», про тортури в поліції повідомив правозахисник Олександр Пересоляк, який виклав в соцмережі відео, на якому двоє чоловіків – Ігор Гарматій і Іван Буков – розповіли, що були затримані за підозрою в крадіжці. За словами Гарматія, у відділенні їх почали бити, домагаючись визнання провини.

«Івану пощастило менше, за його словами, йому вибили зуби битою і робили «ластівку», через що він знепритомнів. Після цього прикували наручниками до батареї. Як сказав Ваня: він розстібнув наручники і вистрибнув з 4 поверху міськвідділу», – написав Пересоляк.

У результаті в Букова розрив селезінки і сечового міхура, переломи обох рук і зміщення тазу, за повідомленням ДБР, він перебуває в клініці.

У поліції Закарпатської області «Ґратам» повідомили, що з вікна ніхто не стрибав, але службове розслідування проводять. На час слідства з посади усунено керівника Ужгородського міського відділу поліції Віталія Мацолу.

Як інформував ZAXID.NET раніше, в Ужгороді чоловік вчинив самоспалення на знак протесту проти дій поліції та прокуратури. Постраждалий отримав 90% опіків тіла та згодом помер в лікарні.