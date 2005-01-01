В Запорізькій області патрульні поліцейські шість годин катували затриманого

В Запорізькій області трьох патрульних поліцейських підозрюють у катуванні затриманого у жовтні минулого року, повідомила обласна прокуратура.

Зокрема, патрульних підозрюють у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб ,а також у перевищенні влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями.

Як повідомила прокуратура, інцидент стався у жовтні минулого року. Патрульні, перебуваючи на чергуванні на стаціонарному посту «Запоріжжя-північ», зупинили транспортний засіб під керуванням потерпілого і застосували до нього фізичну силу, мордування, а також гумовий кийок та кайданки, спричинивши останньому тілесні ушкодження, завдавши при цьому не менше 13 ударів по тілу та ногах.

Також, за інформацією прокуратури, працівники патрульної поліції неправомірно утримували чоловіка на вулиці біля поста понад 6 годин у нічний час, насильно обмежували йому можливість пересуватись, підходити до власного автомобіля та заходити до приміщення блокпоста, щоб зігрітись. Громадянину не надавали їжу та воду, забороняли спілкуватися з родичами та адвокатом.

Наразі патрульним поліцейським вже повідомили про підозру, а питання про обрання їм запобіжного заходу наразі вирішується.