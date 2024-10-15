Волинська 100-та ОМБр презентувала у Львові вакансії для свого підрозділу
Новини Львова від ZAXID.NET за 15 жовтня
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У вівторок, 15 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Безкоштовне обстеження для пацієнтів. У Львові працює новий кабінет комп'ютерної томографії.
- Війську потрібне поповнення. 100-та окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ «Сталева сотка» розповіла, кого потребує.
- Багатодітний батько втратив ногу на фронті. У Центрі «Незламні» захисник вже отримав свій протез та вчиться на ньому ходити.
- Безкоштовне щеплення. У Лисиничах вакцинували від сказу домашніх улюбленців.
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