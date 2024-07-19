Бізнесмен може внести заставу у розмірі 200 млн грн

У п’ятницю, 17 липня, Вищий антикорупційний суд взяв під варту одного з підозрюваних у справі про хабарництво колишнього головиДержавної фіскальної служби Романа Насірова. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ВАКС. hromadske із посиланням на власні джерела повідомило, що йдеться про тестя Романа Насірова, власника групи компаній «Альтіс» Олександра Глімбовського.

Раніше підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 млн грн. Чоловік мав внести заставу протягом п’яти днів, однак не зробив цього. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до ВАКС із клопотанням про зміну запобіжного заходу для бізнесмена на тримання під вартою протягом 60 діб. Суд задовольнив клопотання САП, але підозрюваний може внести заставу – 200 млн грн.

У разі внесення застави, на нього будуть покладені процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді та суду;

не залишати межі Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора про зміну місця свого проживання;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Олександра Глімбовського підозрюють у легалізації частини хабаря, що одержав тодішній голова ДФС Роман Насірова, через купівлю нерухомості у центрі Києва. Самого ж Насірова заарештували у жовтні 2022 року. Його підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 722 млн грн від мультимільйонера Олега Бахматюка за відшкодування податків його підприємствам. У п’ятницю, 24 травня, за Романа Насірова внесли 55 млн грн застави і він вийшов із СІЗО.