Руслан Сольвар – народний депутат України VII та VIII скликань

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала винним ексдепутата від фракції «Блоку Петра Порошенка» Руслана Сольвара в отриманні незаконної компенсації за житло і присудила йому 3 роки позбавлення волі. Про це у понеділок, 26 серпня, повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як встановило слідство, ексдепутат незаконно отримав компенсацію на витрати за винайм номера в готелі «Київ». Отримання компенсації він обумовлював тим, що начебто не мав власного житла у столиці. Проте згодом стало відомо, що він приховав отримання у спадок київської квартири. Через це Руслана Сольвару незаконно сплатили з державного бюджету 361,5 тис. грн.

У САП не назвали імені екснардепа, однак як повідомили в Transparency International Ukraine, мова йде саме про Сольвара.

«26 серпня 2024 року колегія суддів АП ВАКС у складі Михайленка, Павлишина та Никифорова визнала винним ексдепутата Сольвара та задовольнила апеляційну скаргу прокурора. Йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

Окрім позбавлення волі його позбавили права обіймати посади в деяких органах державної влади строком на 1 рік. Він також має сплатити штраф у розмірі 8500 грн. Депутат іще може оскаржити вирок у Верховному Суді протягом трьох місяців.

Як повідомили у Центрі протидії корупції, нещодавно адвокат Сольвара заявив, що його підзахисного мобілізували до Сил Оборони. У зв’язку з цим захист просив зупинити судовий розгляд на час мобілізації.

Хто такий Руслан Сольвар

Руслан Сольвар – народний депутат України VII та VIII скликань. У вересні 2022 року АП ВАКС скасувала виправдувальний вирок і визнала Сольвара винним у зловживанні службовим становищем у справі про незаконне отримання компенсації за житло. Екснардепа тоді засудили до 3 років реального позбавлення волі зі штрафом 8,5 тис. грн і забороною обіймати певні посади на рік. Однак вже в 6 грудня 2023 року касаційна інстанція зупинила виконання вироку Сольвара і відправила його справу на повторний розгляд в апеляційну інстанцію.