На вихідних, 19-20 грудня вандали знищили розкопки археологів, які проводять на території пам’ятки національного значення — городищі літописного міста Звенигород, що за 20 км від Львова. Науковці кажуть, що це, ймовірно, були шукачі скарбів. Золота вони не знайшли, хіба що кілька цвяхів, про які і так знали археологи. Натомість заподіяна копачами шкода дуже значна.

Звенигород — село неподалік Львова. Однак у Середньовіччі тут було одне з найбільших міст західної України, майже на 200 років старше за Львів, з новітніми на той час церквою і палацом з білого каменю. З початку листопада територію активно досліджують археологи.

«Вловили ми і момент перебудови, що є надзвичайно важливо: як ці конструкції перебудовувалися, розширялися. Це є надзвичайно важливо для науки і для інтерпретації самого Звенигорода, розвитку етапів його будівельних горизонтів», — пояснює керівниця археологічних розкопок у Звенигороді Віра Гупало.

Стародавнє місто Звенигород зацікавило не лише науковців, а й шукачів скарбів. У суботу по обіді, як думають археологи, вандали навідалися на місце розкопок і все понищили, шукаючи артефакти.

«Тихо ввечері з ліхтариками люди прийшли і знищили розкопки. Варварськи знищено повністю культурний шар, хоч ми його частково і зафіксували. Це не повернеться. Це ми все втратили. Бо просто покопали, знищили частину деревини, ями поробили», — розповідає директорка заповідника «Древній Звенигород» Наталія Войцещук.

І такі ями є на всій площі розкопок. Археологи кажуть, що вандали були з металошукачами і рили там, де прилад знаходив метал. Однак замість запланованих скарбів горе-копачі знайшли хіба що кілька цвяхів, які на чорному ринку вартують сто гривень. Натомість заподіяли значної шкоди науковим дослідженням.

«Все перерито, перекопано, перемішане, знищене. Жахливі емоції, жахливий стан. От скільки я копаю, а це понад сорок років, це перший раз таке щось маю», — каже керівниця археологічних розкопок у Звенигороді Віра Гупало.

«Книжку ти перегорнув і можеш ще раз прочитати. А тут — копнув лишній раз лопатою і ніби півкнижки спалив або й весь рукопис», — додає директорка заповідника Наталія Войцещук.

На місце розкопок приїхали поліцейські. Тепер вони займуться пошуками вандалів.

«Перший раз з таким стикнувся, будемо проводити огляд місця події. Буде на місці події експерт, все опишемо, оці виїмки. І далі за фактом внесемо у реєстр досудових досліджень. Будемо розбиратись», — каже слідчий Роман Кузьмінський.

А от археологи думатимуть, що робити з пошкодженим культурним шаром, коли продовжувати роботи і як захистити знайдене від рук горе-копачів.

Навесні у Звенигороді мають відкрити історико-культурний парк «Древній Звенигород». Заповідник виграв грант Євросоюзу, за ці кошти облаштує територію, створить дитячі розваги, місця відпочинку з альтанками. Також будівлі літописного Звенигорода відтворили у віртуальній реальності.