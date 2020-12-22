Чорні археологи знищили культурний шар княжої доби

Через пошкодження пам’ятки археології національного значення у Звенигороді чорними археологами поліція відкрила кримінальне провадження. Розслідування проводять слідчі Пустомитівського відділу поліції.

21 грудня археологи, що проводять наукові дослідження літописного городища, виявили втручання посторонніх і руйнування культурного шару у розкопі періоду княжої доби. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

«Невідомі особи зруйнували частину археологічного розкопу в урочищі «Замок» на території пам’ятки археології національного значення «Городище літописного міста Звенигород». Поліцейські виявили численні руйнування у профілях на різній висоті, а також видовбані невідомими ями, які порушили цілісність культурних відкладів. Таким чином зловмисники зруйнували дерев’яні конструкції княжої доби кінця ХІ-початку ХІІІ століть. Встановлено також, що невідомі проводили незаконні археологічні дослідження за допомогою металошукача», – розповіли у поліції.

фото поліції

За ч. 2 ст. 298 ККУ (незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) передбачений штраф, обмеження або позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, у вихідні 19-20 грудня вандали знищили розкопки археологів, які тривають там від листопада. Ймовірно, це були шукачі скарбів, які знищили культурний шар княжої доби.