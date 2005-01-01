Вантажообіг локомотивів «Укрзалізниці» збільшився вперше за 10 років

«Укрзалізниця» вперше з 2007 року поліпшила експлуатаційний вантажообіг локомотивів на 3,4% - до 302 млрд тонно-кілометрів (ткм) брутто. Про це повідомили у прес-службі компанії.

Разом з тим, транзитні перевезення збільшилися на 2% та склали 20,1 млрд ткм.

Показники пасажирообігу виросли на 3,6 % та склали 28 млрд пас. км.

В компанії пов’язують такі показники зі зростанням робочого парку вагонів – у середньому за добу на 11, 7 тис. вагон (9,6%), а також зі збільшенням показників навантаження – у середньому за добу на 673 вагони (6%) та на 40,5 тис. т (5,7%).

Крім того, зменшення простою вагона під однією вантажною операцією на 1,3% (0,8 год.) також позитивно вплинуло на експлуатаційні показники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» відкриє нові каси через попит на поїздки до ЄС.