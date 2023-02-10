Варшава передасть Конотопу 23 трамваї Konstal 105Na

Влада Варшави передасть українському місту Конотоп 23 трамваї Konstal 105Na, які вивели з експлуатації після отримання новіших Hyundai. Про це повідомило польське видання Transport Publiczny.

Зазначається, що мер Конотопа Артем Семеніхін звернувся по допомогу до трамвайного управління Варшави з проханням надати вживані трамваї. Для експлуатації в Україні трамваї Konstal 105Na мають переробити для руху на колії 1520 мм.

«Загалом для поставки було відібрано 23 вагони. Якби не звернення Конотопа, вагони здали б на металобрухт», – зазначив речник трамвайного управління Варшави Мацей Дуткевич.

Трамваї Konstal 105Na вироблялися у 1975-1992 роках компанією Konstal в Хожуві. Це найбільш розповсюджена модель трамвая в Польщі.

Зазначимо, що в Конотопі є три трамвайні лінії загальною протяжністю 28,7 км. Місцевий перевізник має 20 пасажирських вагонів.

Нагадаємо, раніше Варшава передала вживані трамваї Івано-Франківську, а також планує передати Києву 60 вагонів метро.