Василь Ломаченко та Джордж Камбосос погодили бій за пояс IBF у легкій вазі

Український боксер Василь Ломаченко та австралійський спортсмен Джордж Камбосос погодили проведення поєдинку за звання чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF. Про це у вівторок, 19 грудня, повідомив промоутер українця Боб Арум у коментарі Fight Hype.

Бій має відбутися у Австралії, попередньо його проведення планували у Перті. Можливою датою поєдинку українського та австралійського боксерів стане 13 квітня, однак наразі її офіційно не підтвердили.

Поєдинок визначать наступного чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул став вакантним після того, як чемпіонські пояси звільнив Девін Гейні, який перейшов у першу напівсередню вагу.

Бій проти Камбососа буде для Ломаченка першим з травня 2023 року. Тоді українець поступився за рішенням суддів у поєдинку з Девіном Хейні.