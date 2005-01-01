Ватажки «ДНР» заборонили бюджетникам виїжджати з окупованого Донбасу

Під обмеження потрапили працівники держпідприємств і підприємств муніципальної форми власності, в тому числі шкіл і лікарень

В окупованих районах Донецької області підконтрольна Кремлю влада заборонила державним службовцям і бюджетникам виїжджати на підконтрольну уряду України територію. Про це повідомляє інформаційне агентство «ОстроВ» із посиланням на заяви місцевих жителів у соціальних мережах.

Як повідомляється, під обмеження потрапили працівники держпідприємств і підприємств муніципальної форми власності, в тому числі шкіл і лікарень.

Також у соцмережах з'явилася інформація про випадки, коли бойовики не пустили бюджетників через свої блокпости при спробі перетнути лінію розмежування.

Згідно з «указом ДНР», який розтиражували російські і сепаратистські ЗМІ, тимчасова заборона на виїзд з окупованого Донбасу пов'язана зі «збільшенням кількості масових вербувань українськими спецслужбами» місцевих жителів.

Водночас, як інформує LIGA.net, такі самі повідомлення надійшли до вузів, шкіл і лікарень тимчасово окупованого Луганська напередодні Нового року.

«Багато хто збирався їхати до родичів у Київ, Сєвєродонецьк, Харків. Вони вирішили таким чином залякати... Раніше теж так робили, нічого не змінюється», – цитує агентство слова співрозмовниці з Луганська.