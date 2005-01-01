Боєць «Азова» розповів про тортури в полоні «ДНР»

Чуднецов: «Зуби мені вибили плоскогубцями»

Боєць батальйону «Азов» Євген Чуднецов, якого звільнили з полону «ДНР» 27 грудня 2017 року, заявив, що терористи вибивали йому зуби. Про це повідомляє «Громадське радіо».

«Їх вибили плоскогубцями, хотіли вирвати. Це не перекручена інформація. Одні писали, що вони у мене самі повипадали... Але як, якщо в січні в мене зуби цілі, а в лютому вже немає. Вони не могли так швидко випасти», - повідомив Чуднецов.

За словами бійця, українці зараз документують те, що відбувалося в полоні «ДНР». Він зазначив, що з усіма колишніми полоненими зараз працюють групи, проводять брифінги, дізнаються в першу чергу інформацію про тих хлопців, які знаходяться в полоні, але про яких нічого невідомо.

Нагадаємо, терористи передали Україні 73 полонених. Натомість вони повинні були отримати 306 осiб, але 43 людини відмовилися їхати на окуповані території.