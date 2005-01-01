14 звільнених з полону проходять у кримінальних справах про дезертирство

Серед 73 звільнених не всі «героїчні герої», стверджує радник президента

14 із 73 звільнених у середу заручників проходять у кримінальних провадженнях про самовільне залишення частин. Про це повідомив радник президента Юрій Бірюков.

«Усі служби, відомства, групи і так далі - всі було чудово обізнані про те, що серед 73 звільнених не всі «героїчні герої». Якщо конкретно, то 14 осіб: на них є кримінальні провадження за фактом самовільного залишення частин», – написав він.

Бірюков повідомив, що цим людям до рішення суду не належить виплата одноразової матеріальної допомоги.

Нагадаємо, 27 грудня пройшов обмін заручниками між Україною і підтримуваними Росією бойовиками «ДНР» і «ЛНР». Спочатку планувалося, що Україна віддасть 306 осіб в обмін на 74, але за фактом обмін відбувся 233 на 73, оскільки багато сепаратистів не захотіли в ОРДЛО.

В свою чергу, голова СБУ Василь Грицак заявив, що усіх звільнених перевірять на «зв'язок з Росією».