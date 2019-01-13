Ватикан створив свою збірну з легкої атлетики

Метою участі збірної Ватикану в змаганнях буде просування спорту як способу досягнення миру і солідарності між людьми

СвітАндрій Стець, сьогодні, 13:59921

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Ватикан створив свою збірну з легкої атлетики
фото АР
Команда складається з понад 60 любителів бігу, в їхньому числі священики, швейцарські гвардійці, представники Римської курії

Ватикан створив збірну з легкої атлетики, яка представлятиме місто-державу на міжнародних змаганнях, у тому числі й на Олімпійських іграх. Про це повідомляє The Guardian.

«Ватикан створив команду з легкої атлетики з метою взяти участь в міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри, в рамках угоди, підписаної з італійським Олімпійським комітетом (Коні).

Близько 60 учасників Святого Престолу - швейцарської гвардії, священиків, черниць, фармацевтів і 62-річного професора, який працює в Апостольській бібліотеці Ватикану - перші акредитовані учасники Ватиканської збірної», - йдеться у повідомленні видання.

Передбачається, що метою участі збірної Ватикану в змаганнях будуть не спортивні досягнення, а просування спорту як способу досягнення миру і солідарності між людьми.

Збірна також сподівається виступити на інших міжнародних змаганнях, включаючи Ігри малих держав Європи - відкритих для держав з менш ніж мільйонним населенням, - і Середземноморських ігор.

Видання також нагадало, що в останні роки Ватикан також просував свої неофіційні футбольні команди і команду з крикету, які допомагали налагоджувати відносини з англіканською церквою через щорічні тури по Великобританії.

Першим офіційним виступом Ватиканської збірної з легкої атлетики відбудеться під час змагань Ла Корса ді Мігель 20 січня – на 10-кілометровій гонці в Римі на честь Мігеля Санчеса.

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