Важкохворого 5-річного українця не впустили на літак додому

Три місяці Ольга Роїк разом з 5-річним сином живуть у Китаї, там дитина проходить реабілітацію

Ольга Роїк разом із своїм важкохворим 5-річним сином Ромчиком мали повернутися до України у суботу, 2 травня. З Китаю вони мали прилетіти до Мінська, а потім звідти приїхати у Володимир-Волинський. Однак пілот китайської авіакомпанії «Air China» відмовився брати на борт хвору дитину. Тому українці залишилися у Китаї ще й без грошей на проживання. Коли жінку не впустили на літак, вона намагалася додзвонитися до українського консульства, однак там кілька днів ніхто не піднімав слухавки.

У китайському місті Хойчжоу 5-річний Ромчик Роїк з Волині разом з мамою живуть вже три місяці. Там дитині лікують важкі ускладнення після пересадки печінки, яку робили ще 4 роки тому.

Впродовж 16 годин жінка намагалася додзвонитися до українського консульства в Китаї, але ніхто так і не взяв слухавки

В суботу 2 травня, Ромчик з мамою Ольгою Роїк мали вилетіти літаком до Білорусі, а звідти їхати в Україну. Однак командир екіпажу китайської авіакомпанії «Air China» побачивши виписки з лікарні відмовився брати їх на борт. У документах йдеться, що у дитини не зашиті після пересадки печінки м’язи живота (коли дитині роблять пересадку печінки від дорослого донора, як у випадку Ромчика, то передні стінки м'язів живота не зашивають, бо пересадженій печінці тоді не буде місця, щоб прижитися. Операцію з зашиття м'язів роблять у старшому віці, - ред.)

Відмову брати дитину на борт авіакомпанія пояснила зміною тиску на висоті, що може бути небезпечним. Однак з такими ж не зашитими м’язами дитина живе більше 4 років. Тим паче три місяці тому у Китай хлопчик прилетів тією ж авіакомпанією і жодних зауважень тоді від пілотів не було.

Мама хлопчика Ольга Роїк розповіла ZAXID.NET, що дитина вже 6 разів літала з незашитими м’язами і жодних проблем не було, ані з дитиною, ані з авіакомпанією: «В мене на руках були всі документи. А вони захотіли ще довідку, що Ромчику можна літати, ще й з іншої – головної клініки міста. А ми там не проходили реабілітацію тому нам відмовили в такій довідці, бо тоді ще треба проходити повне обстеження. Але я з дитиною літала цими ж авіалініями кілька разів. І ніхто ніколи в нас такої довідки не просив, а коли ми купували квитки, то ніхто не попередив, що є якісь нові правила», – додала Ольга Роїк.

В аеропорту Ольга з дитиною сиділа 16 годин. Коли вона побачила, що літак злетів в небо, то зімліла. Жінка розповіла, що увесь цей час вона намагалася додзвонитися до українського консульства, однак там не брали слухавки, бо були травневі вихідні.

В Україні хлопчиком опікується благодійний фонд «Крила Надії», саме вони допомагають сім'ї з майбутньою операцією з зашиття м'язів. Директорка фонду Наталія Ліпська розповіла, що вони вже підготували звернення до українського консульства в Китаї та до МЗС аби там допомогли вирішити питання повернення додому українки з сином. Також написали звернення до «Air China».

«Ця ситуація дуже дивна. Оля – досвідчена мама, вона вже не перший літає з хворою дитиною, у неї є всі документи. Вона знає всі правила перельоту. Про таку довідку ми взагалі перший раз чуємо. Дитина з незашитими м'язами живе вже 4 роки, їх зашивати мали у квітні в Варшаві, але через карантин цю операцію відтермінували. Ми вже підготували всі можливі звернення, зараз ми будемо ще просити нашого львівського лікаря, аби також підписав документ, що дитині літати не є протипоказано», – додала Наталія Ліпська.

До слова в Ольги Роїк 10 травня закінчується віза, а також гроші на проживання у Китаї. Раніше вони з сином жили у лікарні. Місяць проживання там коштує більше 4 тисяч доларів. Зараз вони туди повернулися, але у жінки не залишилося коштів для оплати проживання. Також не відомо, чи повернуть жінці кошти за втрачений квиток на літак. Наступний літак з Хойчжоу до Мінська запланований аж наприкінці травня.

P.S. Коли матеріал вже був готовий Ольга Роїк повідомила ZAXID.NET, що після 3 днів мовчання працівники українського консультва таки вийшли з нею на зв'язок.