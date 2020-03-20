Тисяча українських туристів не можуть повернутися додому з Балі

З острова Балі, Індонезія, в Україну через закриття повітряного сполучення не може повернутися майже 1 тисяча українських туристів, повідомила у п’ятницю, 20 березня, організаторка турів Анастасія Шестопалова.

За її словами, за кожен день перебування в Індонезії з простроченою візою українці мають сплачувати приблизно 65 доларів за людину. Вона стверджує, що українське консульство не змогло домовитися з владою країни про скасування штрафів.

За інформацією організаторки турів, не всі українці встигли купити квитки за три дні, які влада дала на повернення в країну.

«Додамо до цього сюрприз у вигляді допомоги від держави – організації спецрейсів за пільговою ціною, а саме 160$ зі Стамбула. Дістатися до Стамбула лише потрібно, але це дрібниці: 1-1,5 тис. доларів у залежності від дати і якщо пощастить. З урахуванням того, що спецрейси плануються на кілька днів вперед, авіакомпанії скасовують свої рейси щодня (зараз Турецькі авіалінії скасували переліт з Денпасара в Стамбул), витрачати такі гроші на переліт, який цілком може не відбутися, сумнівна ідея», – написала Шестопалова у Facebook.

Така ситуація склалася не лише на Балі, але і Шрі-Ланці, в Таїланді, В'єтнамі та інших азійських країнах, стверджує вона.

Як і українська туристка Дар’я Урвачова, яка не може покинути острів, Анастасія Шестопалова закликала Міністерство закордонних справ України та Офіс президента розібратися з ситуацією.

Нагадаємо, що з 17 березня Україна повністю закрила пасажирське авіасполучення. Відомо про це стало лише увечері в п’ятницю, 13 березня. Таким чином українцям дали три дні на повернення в країну.

Наразі українців евакуйовують спецрейсами літаків і потягів.