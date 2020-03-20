«Укрзалізниця» призначила ще два додаткові поїзди з Перемишля

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Першими двома такими потягами 20 березня приїхали більше 1150 людей

«Укрзалізниця» призначила ще два додаткові потяги «Інтерсіті+» з Перемишля до Києва із зупинкою у Львові для вивезення українців, які через карантин не можуть самостійно повернутися в Україну.

Як повідомила 20 березня прес-служба компанії, рейси виконають 21 березня. Квитки на додаткові поїзди можна придбати вже, проте лише онлайн на сайті «Укрзалізниці». До Перемишля вони вирушать без пасажирів.

Розклад руху додаткових поїздів «Інтерсіті+» з Перемишля до Києва:

№705/706: відправлення із Перемишля – о 15:50, у Львові – о 19:29, прибуття до Києва – о 23:59

716/715: відправлення із Перемишля – о 13:10, у Львові – о 16:55, прибуття до Києва – о 22:17

Бригади стюардів, які обслуговують поїзди, будуть забезпечені усіма засобами захисту та дезінфекції.

Як повідомляв ZAXID.NET, «Укрзалізниця» призначила на 20 березня додаткові потяги з Перемишля до Києва для повернення українців додому. За інформацією Державної прикордонної служби, першими двома такими потягами приїхали більше 1150 людей.

Нагадаємо, що через поширення у світі коронавірусу Covid-2019 Польща з 14 березня тимчасово заборонила в'їзд іноземцям до країни, відтак Україна скасувала всі потяги в Польщу. Також залізничне сполучення призупинене зі Словаччиною, Росією і Білоруссю, рух приміських потягів через державний кордон обмежили.

З 16 березня уряд тимчасово обмежив в'їзд до України іноземців, а з 17 березня призупинив усе пасажирське авіасполучення. Крім того, Україна закрила частину наземних пунктів пропуску.