«Укрзалізниця» призначила 4 додаткові поїзди з Перемишля для евакуації українців

Додаткові потяги курсуватимуть до Києва та зупинятимуться у Львові

«Укрзалізниця» спільно з МЗС та Мінінфраструктури організувала чотири додаткові рейси потягів «Інтерсіті+» з Перемишля до Києва для вивезення з Польщі українців, які через карантин не можуть самостійно повернутися в Україну.

Як повідомила 19 березня прес-служба Міністерства інфраструктури, додаткові рейси виконають упродовж 20 березня. Усі потяги також зупинятимуться у Львові. Квитки на додаткові поїзди можна придбати вже, проте лише онлайн на сайті «Укрзалізниці». До Перемишля вони вирушать без пасажирів.

Розклад руху додаткових поїздів «Інтерсіті+» з Перемишля до Києва:

№715/716 – 706/705: відправлення із Перемишля – о 15:45, у Львові – о 19:29, прибуття до Києва – о 00:46 21 березня

№709/710: відправлення із Перемишля – о 10:18, у Львові – о 14:07, прибуття до Києва – о 19:26

№705/706 – 716/715: відправлення із Перемишля – о 13:10, у Львові – о 16:35, прибуття до Києва – о 22:17

№717/718: відправлення із Перемишля – о 02:30, прибуття до Києва – об 11:32

Бригади стюардів, які обслуговують поїзди, будуть забезпечені усіма засобами захисту та дезінфекції.

Нагадаємо, що через поширення у світі коронавірусу Covid-2019 Польща з 14 березня тимчасово заборонила в'їзд іноземцям до країни, відтак Україна скасувала всі потяги в Польщу. Також залізничне сполучення призупинене зі Словаччиною, Росією і Білоруссю, рух приміських потягів через державний кордон обмежили.

З 16 березня уряд тимчасово обмежив в'їзд до України іноземців, а з 17 березня призупинив усе пасажирське авіасполучення. Крім того, Україна закрила частину наземних пунктів пропуску.