У Польщі для українських працівників організували два карантинні центри

Карантинні центри відкриють у Ґданську та Лодзі

Днями польська компанія з працевлаштування Gremi Personal запускає роботу двох карантинних центрів для українських працівників. Їх відкривають у Ґданську та Лодзі. Це стало необхідним після запровадження карантину на території Польщі, а також через закриття українсько-польського кордону. Адже після повернення до Польщі працівники-іноземці, які мають право в'їзду на територію країни у час карантину, мають пройти обов'язковий 14-денний карантин.

Зараз, згідно з розпорядженням Міністра внутрішніх справ Польщі від 17 березня, на територію Польщі можуть в'їжджати:

громадяни Польщі;

іноземці, які є подружжям або дітьми громадян Польщі;

іноземці, які мають карту поляка;

керівники і члени дипломатичних місій та члени їх родин;

іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання у Польщі;

іноземці, які мають дозвіл на роботу у Польщі;

іноземці, які керують транспортом для перевезення вантажів.

«Карантинні центри, перш за все, потрібні для наших співробітників, які виїхали тимчасово в Україну, потрапили в цей період на закриття кордонів, а тепер намагаються повернутися на роботу. А також тим українцям, у кого є дозвіл на роботу в Польщі, але вони просто не знають як в'їхати, бо не розуміють, де будуть проходити цей карантин. Ми одні з перших серед компаній з працевлаштування в Польщі прийняли рішення про відкриття карантинних центрів», – пояснив генеральний директор Gremi Рersonal Томаш Богдевич.

За його словами, польський бізнес зараз відчуває гостру необхідність в робочій силі з України. Харчова промисловість, виробничі компанії, логістичні склади, продуктові магазини, аграрні компанії – все це ті галузі, які почали вже страждати від дефіциту працівників.

До слова, перелік заходів по боротьбі з короновірусом «Антикризовий щит», який був заявлений 18 березня 2020 року урядом Польщі на період карантину, передбачає автоматичне продовження віз, дозволів на перебування і роботу для іноземців, які вже знаходяться на території Польщі.

Зазначимо, як інформував ZAXID.NET, за 16-17 березня державний кордон України на в’їзд і на виїзд із країни загалом перетнули майже 86,5 тис. людей. Із них понад 50 тисяч – українці, які поверталися додому з-за кордону.

Нагадаємо, 13 березня Польща оголосила про закриття кордонів для в'їзду іноземців та введення низки заборон і обмежень. А з 16 березня Україна обмежила пропуск іноземців. Також було припинено роботу близько сотні пунктів пропуску. З опівночі 17 березня в Україні тимчасово припинили міжнародне пасажирське залізничне, повітряне та автомобільне (для автобусів) сполучення. Щоправда, «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди для евакуації українців з-за кордону.