«Якась дивна пропаганда, що ми тут всі мажори»

Мешканка Стрия Марія Янів з волонтерами в штаті Гоа (Індія)

Сотні українців, в тому числі і мешканців Львівщини, уже більше місяця не можуть виїхати з Індії, де їх застав карантин. Люди живуть у винайнятих помешканнях, харчуються або за власні гроші, або коштом волонтерів. Скільки ще так триватиме і яким чином їм повернутись до України – поки невідомо.

Серед українців, які застрягли на карантині в Індії, є кілька вагітних жінок, сім’ї з маленькими дітьми. Близько 200 українців зараз перебувають у найменшому індійському штаті Гоа, де наразі нема випадків коронавірусу. Усі хочуть додому.

«Людей зупиняла поліція, била і відправляла на карантин»

Олег Тарнавський зі Стрия разом з вагітною дружиною Марією поїхали в Індію в кінці січня. Пара не вперше подорожує до Індії, бо цікавиться йогою та нетрадиційною індійською медициною. Цього разу Олег з Марією поїхали в штат Гоа, що на південному заході країни. Квитки купляли акційні – усього за перельоти заплатили трохи більше 800 євро. Повернутись додому з відпочинку подружжя мало 25 березня. Однак карантин змінив усі плани.

«Нам дали на повернення в Україну три дні: 14, 15 та 17 березня. Щоб ви розуміли, виїхати з Індії не так просто, це величезна країна і люди розкидані по різних місцях. Наприклад, ми перебуваємо в Гоа, але у нас виліт був з іншого штату. Це ще треба було цілу ніч туди їхати, а транспорт був в Індії повністю паралізований. Наші квитки на 25 березня авіакомпанія звичайно скасувала і повернула лише 57 євро», – розповідає Олег Тарнавський.

Олег Тарнавський (на фото) з вагітною дружиною в Індії уже третій місяць

Вартість квитків на останні рейси в Україну, за словами Олега Тарнавського, доходила до тисячі євро, а то й більше.

«Ми були неспроможні платити такі суми, тому більшість людей цим не скористалась. Далі була так звана організована евакуація. Але евакуацією це назвати складно, це були комерційні рейси, які здійснювались 25 і 26 березня. Про них попередили в останній момент, і вони здійснювались з Нью-Делі. Проїзд по Індії повністю неможливий, був один рейс з Гоа на Делі, але з українців туди майже ніхто не потрапив. Кілька людей дісталися на автомобілях, а деяких зупиняла поліція, била і відправляла на карантин», – розповідає Олег Тарнавський.

Зараз Олег з дружиною живуть у невеликому будинку в селищі Мандрем у Гоа. Кажуть, що їм попалась хороша господиня, бо не вигнала їх після введення карантину. Іншим туристам пощастило менше.

«Почалася ксенофобія, туристів звинуватили в тому, що вони є джерелом коронавірусу. Людей, які виходили на вулицю, били палицями, забирали в них мотобайки. Це не лише поліція, звичайні індуси теж себе так поводять. Звичайно, як і всюди, тут є і хороші люди, які бачать вагітну дружину і намагаються якось допомогти», – каже чоловік.

Українцям у Гоа допомагають волонтери міжнародної організації «Червоний Хрест». З ними контактують волонтери з України, допомагають з комунікацією із посольством.

Дружина Олега Тарнавського зараз перебуває на восьмому місяці вагітності і не зможе сісти в літак, навіть якщо він прилетить за українцями. Тому народжувати готується в Індії – знайти медиків, щоб здати аналізи та зробити УЗД, також допомогли місцеві волонтери. Разом з тим подружжя все ж сподівається на допомогу від української влади.

«Попереду для нас немає перспектив. В аптеках немає необхідного для дитинки. Ясно, що в цьому будиночку, де ми зараз, з маленькою дитиною при спеці +40C0 і з москітами жити буде неможливо», – каже чоловік.

«Скоро почнеться сезон дощів і наші будиночки просто змиє»

Дизайнерка зі Львова Юлія Кобзар полетіла в Індію на початку березня? за кілька днів до закриття кордонів? з невеликою групою туристів. Останньою точкою подорожі був пляж Палолем у штаті Гоа.

«Тут два дні все було добре, а потім ввели карантин. Коли нас попередили про закриття кордону, ми фізично не змогли встигнути дістатися до Делі, щоб купити квиток і сісти на літак. Коли 26 березня була можливість вилетіти евакуаційним рейсом з Делі, то знову ж дістатися туди було неможливо», – розповіла ZAXID.NET львів’янка.

Суворий карантин у південній частині штату Гоа, де перебуває Юлія Кобзар, уже почали послаблювати. Тут не виявили жодного хворого на коронавірус.

Львів'янка Юлія Кобзар уже другий місяць в Індії

«В принципі у цьому штаті комфортно і ми живемо у більш-менш нормальних умовах, щоправда ведемо дещо дикий спосіб життя. Але ми вже тут другий місяць і гроші закінчуються. Невідомо, коли ми повернемося додому, бо кордони закриті. В мене маленька дитина вдома і я не планувала так надовго відлучатись», – каже Юлія Кобзар.

У червні в Індії почнеться сезон сильних дощів. Жити у будиночках на набережній, де переважно мешкаютьь туристи, стане неможливо.

«Є люди, в яких вже зовсім немає грошей на евакуацію. Але є ті, хто згідні оплатити виліт додому, бо тут вже в червні почнуться мусони і наші будиночки просто змиє. Нам Україна ніякої допомоги не дає. Про якийсь евакуаційний рейс теж нічого не кажуть», – каже Юлія Кобзар.

Львів’янка з друзями живе у невеликому селі, до цивілізації з аптеками і магазинами треба їхати, але за пересування штрафують.

«Щоб зняти гроші з картки, я прошу власника наших будиночків, щоб він поїхав до банкомату. І його штрафують за пересування. Сподіваємось, що вже карантин почне послаблюватись і ми хоч зможемо десь виходити», – каже львів’янка.

Наразі у штаті Гоа перебувають близько 200 горомадян України, які не встигли повернутися додому.

«Тут є аеропорт, і можна відправити сюди літак для евакуації. Ми готові бути на самоізоляції, нікуди не виходити, але хочемо бути вдома», – наголошує Юлія Кобзар.

«Ми зовсім не відчуваємо підтримки зі сторони держави»

Чоловік Юлії Кобзар намагається зі Львова допомагати залишеним в Індії українцям.

«Просили кілька сімей допомоги, то я кошти їм закидав на картки. Знайомлю одних з другими, щоб вони мали змогу заповнити анкети посольства, іноді доводиться допомагати і замість них це робити. Не всі мають нормальний доступ до інтернету, а МЗС просить заповнювати певні бланки. До речі, маємо таку інформацію, що наш посол [Ігор Поліха] повернувся з Індії в Україну одним з літаків, який доставляв гуманітарну допомогу. В Індії його зараз немає», – розповідає Сергій Кашеваров.

Українці з різних куточків Індії підписали лист до президента Володимира Зеленського. У ньому українці просять евакуювати їх з Індії, допомогти їм матеріально та надати можливість пройти обсервацію в Україні у безпечних санітарних умовах.

«Ми розуміємо, що в Україні ситуація теж важка. Але ми зовсім не відчуваємо підтримки зі сторони держави. І ще проводиться якась дивна пропаганда, що ми тут всі якісь мажори, мільйонери. Ну я вам скажу, мільйонери вже давно у тих місцях, де вони хотіли бути. Тут лишились люди, які стали заручниками ситуації», – наголошує стриянин Олег Тарнавський.

Єдиний варіант для українців вибратися з Індії зараз – полетіти з білорусами і росіянами у Мінськ. Для цього треба заповнити кілька анкет на сайті посольства Білорусії і заплатити 750 доларів за квиток. Ймовірно, більшість українців скористається такою можливістю.

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14 квітня на офіційній сторінці посольства України в Індії у Facebook повідомили, що з 14 березня до 14 квітня до посольства звернулось 979 українців, з яких на поверненні в Україну наполягає близько 300 громадян. Інформації про евакуаційні рейси у посольстві наразі немає. Посольство також повідомило про можливість для українців вилетіти рейсами в країни ЄС чи у Білорусь.